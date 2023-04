Seçim ikinci tura kalır mı sorusuna Erdoğan'dan cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 6'lı Masa'ya Cumhurbaşkanlığı yardımcısı tepkisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bol keseden atmak gibi bir anlayışımız yok. Bizim böyle bir sözümüz olmaz. Biz devlet nasıl yönetilir bilen bir hareketiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim ikinci tura kalır mı?' sorusuna ise "Milletimin işi zora sokmadan bitireceğine inanıyorum. Bu kararlığı da gördüm" şeklinde yanıtladı. Öte yandan TCG Anadolu ile ilgili eleştirilere sert tepki gösteren Erdoğan, "Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım" dedi.

İşte Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını'ndaki açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"ASRIN FELAKETİ BİZİM İÇİN BİR MİLAT"

Öncelikle günümüzün en önemli başlığı. Asrın felaketi bizim için bir milat. Bunu da daha önce ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Kararlı adımlar atmamız şart. İktidara gelmeden önce eğitim ve sağlık başlıklarını art arda koyduk. Şehir hastanelerimizle örnek ülke haline geldik. Daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Dikey mimariye hep karşı çıktım. Hep yatay mimariyi savundum. Artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimi kabullenir duruma geldi. Yapımına başladığımız konut sayısı 100 bine ulaştı. 359 bin konutu 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bir kısmı bayrama kadar tamamlayacağız. Devletimiz 50-60 gün içerisinde konutları teslim etme tezini Van, Bingöl, İzmir, Antalya, Elazığ, Muğla ve Karadeniz'de ispat etti. Biz bunu ispat etmiş iktidarız. Söz verdiysek yaparız.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldık. Önümüzdeki çalışmalar için yeni yol haritamız kabul ediyoruz. Üniversitelerle ortak çalışmaya girdik. İlk toplantıyı İstanbul'da, ikinci ve üçüncü toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanım yaptı. Kolay değil. Afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 bilemedin 4. Bir de kullanılan hafif malzemelerle daha güvenli hale gelecek. 99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık. Sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek. Denetimler sıkılaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. İstanbul'da 1,2 milyon bina bulunuyor. İstanbul'da toplam 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 binin acil dönüşmesi gerekiyor.

Vatandaşımın devletine inanması lazım. Muhalefetin kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm programlarına aldanmamaları lazım. Ben Burhaniye'de oturuyorum. O çevrede kentsel dönüşüme başladık. Davetimize icabet edenler binalarını yıktırdılar. Kiralarını verdik. 'Evlerinizi yaptıktan sonra buralara döneceksiniz' dedik. Bize güvenenler halinden memnun. 1'e 5, 1'e 10 fiyatları arttı. 1 ay önce benim yolumu kestiler. 'Gelin bizimkilerini de yıkın' dediler. Size dediğimiz zaman yapsaydınız sizin de binalarınız yapılmış olacaktı. Gerekli talimatları yaptık. Çalışmalar başladı. Bay bay Kemal ne diyordu. Boğaza nazır binalarımızı yıktı. Sorsan, Küplüce, Burhaniye, Ferah neresidir bilmez. Şuan orada herkes halinden binalarından memnun. Binaları gören keşke buradan yer alabilseydim der. Peyzaj ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bitince muhteşem olacak. Aynı durum Kadıköy ve Üsküdar'ın ortak yerinde oldu. Orada Kadıköy Belediyesiyle uyum sağlanamadı için orası halledilmedi. Sonunda kabul ettiler. Orada da başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üstlendi. Orası da muhteşem olacak.

"BU İŞİN İMAR AFFI OLMAZ"

Kanal İstanbul'la beraber rezerv yerler ortaya çıkacak. Oralarda konut inşaatları başlayacak. Kentsel dönüşümü kabul edenlere oralardan yer vereceğiz. İmar Affı ile ilgili yeni dönemde çalışma yapacağız. Katalog suçların içerisinde yerini alacak. Bu işin affı maffı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a giriş için vize demiştim. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Londra'da bu uygulanıyor. Adeta vizeye tabii, belli ücrete tabi. Şimdi İstanbul 16 milyon oldu. O dönem bunu söyleyenler şehircilik nedir, göç nedir bunlardan haberleri yoktu. O gün bizim iddialarımız şimdi haklılığı getirdi. O zaman dediklerimize saygı duyulmuş olsaydı planlamalarımız daha güçlü olacaktı. Vizeye tabi oldukları için herkes rahat giremeyecekti. Şimdi öyle olmadığı için herkes geliyor giriyor. Kaçak yapılaşma da var. O da tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor. Ya da yapanlar dikey mimariye rant vuruyor. Rezerv şehir, mevcudu bir yerden bir yere nakil ederek, o mevcudun da zemin tahlillerini yapıp oralara müdahale. Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Tehdit eden bir zemin. Beylikdüzüne doğru tehlikeli yerler. Denize yakın yerler sıkıntılı yerler. Zemin etütlerini yapmak suretiyle yapılanmaya gidilip kentsel dönüşüm yapılıp. Nüfus seyreltmesi şart. Onu yaparsak kendimizi sağlama alırız.

AK Parti'yi kurduğumuzdan bugüne hep yenilikten yana olduk. Biz dinamizmi buradan alıyoruz. Sıradan bir parti değiliz. Kongrelerimizde hep yenilenmelere gittik. Bunu da meclise yansıtmak istedik. Hiç istisna yapılmadı. Ara vermişse ayrı. Ara vermemişse istisna olmadı. En yakın mesai arkadaşlarımda da bu adımı attık. Sağolsun hiçbiri 'niçin bizi yana koydun' demiyor. Hepsinin yeni bir görevi var. Eğer biz dava isek bugün burada yarın başka yerde bu işi devam ettireceğiz. Siyasi mücadelenin için tecrübenin önemi var.. Her adaya ilişkin kapsamlı çalışmamız oldu. Bölgenin nüfus yapısında hassasiyetlerine kadar, kadın ve genç dengesine kadar tüm demografik yapıyı masaya yatırarak bu çalışmaları yaptık. Alt komisyonda yapılan çalışmaları üst komisyonda değerlendirerek karar verdik. Eksiklerimiz hatalarımız olmuş olabilir. Ama hassasiyetlere dikkat ettik. Çok da az olsa da bazı illerimizde bazı hatalarımız oldu.

6'LI MASAYA 'CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCISI' TEPKİSİ

Sistem böyle bir şeye gerek duyulursa adım atmaya müsait. Biz kalkıp CHP zihniyetinin yaptığı uygulamayı yapamayız. Hepsine bir tane sana bir tane sana diyor ya. Hepsine bir tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdi. Bizim bol keseden atmak gibi bir anlayışımız yok. Bizim böyle bir sözümüz olmaz. Biz devlet nasıl yönetilir bilen bir hareketiz. Demek ki bir Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bu iş yürütülüyor. Başbakanlığı devir aldığımda 36 bakanlık vardı, 15'e kadar düşürdük. Cumhurbaşkanlığı dönemimde de 18 bakanla bu işi yürütüyoruz. Orada ulufe dağıtıyorlar. Bir işe yarıyor mu? Hayır. Bir işe yaradığı yok. Bize teklif ediyorlar. Şu bu kurumu bakanlık yapsak diye. O kurum A'den Z'ye işler yürüyor mu? Yürüyor. O zaman neden kalkıp bakanlık haline getireceksin. Mesele koltuk. Koltuk ver ki sana sadık olsun.

Daha da ileri gidiyorlar. Ya cumhurbaşkanımız size bağlasak. Hepsi bana bağlı değil mi? Cumhurbaşkanı olarak yürütüyorum. Bir tarafta israf diyorlar, bir taraftan da israf için yeni yollar arıyorlar. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. O karanlık koalisyonlar dönemini, kirli bakanlık pazarlıklarını yaşatmak istemiyoruz. Güneş Motel yerine yeni yerler tahsis edip pazarlık yaptılar. İsraf diyorlar. Bizim kitabımızda israf yok. Finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Başarılı örneklerini vermediysek deprem felaketinin altından kalkmazdık. Eğer başarılı şekilde kalkıyorsak finansı başarılı şekilde yönettiğimiz için yapıyoruz.

"CHP, 'IMF İLE YENİDEN İLİŞKİ KURULMALI' DİYE PROPAGANDA YAPTI"

Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz vardı. IMF temsilcileriyle CHP yöneticileri otelde konuştu. 2013 yılında bu borcu sıfırladık ve IMF'yi gönderdik. O masanın etrafında olanlardan bir tanesi benimle Davos'a gelmişti. O zamanki IMF'nin başında olan zatla bir görüşme yaptık. Dedim ki 'memurlarınızı gönderebilirsiniz ama bize yön veremez. Türkiye'yi yöneten benim, siz değilsiniz'. 2013'te bitirip gönderdik. Ondan sonra CHP kaç kere IMF ile ilişkiler yeniden kurulmalı diye propaganda yaptı. Kurduk mu? Hayır. Asla da tavsiye etmem. O zaman 27.5 milyar Merkez Bankası döviz rezervimiz vardı. Başkanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar yükselttik. Şuan yeniden 3 haneli rakamlara döndük. O rakamları yeniden yakalayacağız. Merkez Bankamız muhtaç değil. Finansı yönetir durumda. Verim ekonomisinin olduğu bir kabinenin icraatı bunlar.



Bakanlığın sayısının artması israf ekonomisidir. Biz geldiğimizde kişi başı milli gelir, 2 bin 600 dolardı. Şuan da 10 bin 600 dolara çıktık. İhracatta patlamamız var. 240 milyar doların üzerine çıktık. Daha da iyi olacak. Kamu mali disiplininden taviz vermedik. Türkiye bu şekilde büyüdü. Kabinedeki arkadaşlarım, görevlerine sıkı sıkıya sadıklar. Deprem bölgesinde yoğun çalışma içerisinde oldular. Evlerini falan unuttular. Çalışmalarını yürüttüler. Şimdi de kendilerine ikinci talimat. Her bir arkadaşıma seçim bölgelerinde görevler verdim. Onlar da o seçim bölgelerini hallaç pamuğu gibi atacaklar. Oralardan da gümbür gümbür gelecekler. Halkımı 'bu tür pazarlıklar olur mu diyor. Ana muhalefet partisi, yavrucuklara bir araya geliyor ve pazarlık yapıyor. Bunların hepsine yer bulacaksın, yer beğendireceksin. Kolay değil. 14 Mayıs'ta tüm bu tabloyu göreceğiz. Bu siyasi ahlakın iflasıdır. Bırakın herkes rüştünü ispat etsin. Bu tür yolla demokrasi mücadelesi verilemez. Her şey ortaya çıkıyor. 14 Mayıs'ta herkes nasibin alacaktır. Cumhur İttifakı gereken ahlak dersini verecektir.

"MEYDANLARIN DİLİ 'BİZE YÜRÜYÜN' DİYOR"

Bunu takdiri bize ait değil. Takdirini biz yaparsak, ittifak içerisinde yer alanlara müdahil olmuş oluruz. Cumhur İttifakı içerisindeki arkadaşlarımızın kendi takdiridir. Bu konuyla ilgili olarak herkes takdirini kullanmıştır. Millet İttifakı ile benzer yanımız hiç yok. HÜDA Par bizim logomuzla giriyor. Bakanlık pazarlığı yapmıyoruz. Seçimden sonra kabinede yer vermek olabilir. Bunlar parlamentoya da giremeyecekler. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdiği için. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili 'Bize yürüyün' diyor. Meydanlarda bunu görüyorum. Bağcılar'da Pendik'te gördüm. Burada bir tecrübe var. Milletimin işi zora sokmadan bitireceğine inanıyorum. Bu kararlığı da gördüm. Milletim işi hiç zora sokmadan bitirecektir. Bayramdan sonra açılışta miting de yapacağız. İlla benim olmam şart değil. Açılışlarla meydana çıktım. Açılışlar dışında da programlar yapacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA HEDİYE TOGG:PARASINI VERİR ALIR

Beyefendiyi Togg'a davet ettik. 'Sanayi Bakanım size fabrikayı gezdirsin' dedim. Ama gelemedi ya. 'Rıfat Bey ile gezersem gelirim' demiş. Fabrikanın yerini bilmiyor. Üretime inanmıyor. Millet sırada, herkes sırada. Mirzeyev rengini bile kendisi seçti. Aliyev kardeşim de Anadolu Kırmızı seçti. Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın.

TOGG'A ÖZEL KREDİ

Kamu bankalarımız niye var? Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu fırsat olacaktır. Çağrıda bulunuyorum, gerekirse toplantı yapıp zemini oluşturmaları hususunda adım atmayı düşünüyorum. Konutta imkan hazırladılarsa, Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir. Endişem, Togg'un araç yetiştirme noktasında nasıl olur. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Yollarda inşallah Togg'u görmek bize ayrı zevk verecek. Akıllı aracın yanında güçlü motora sahip. Ben daha konuşmadım. Acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? BMW bu zırhlıyı yaptı. En ileri olan Mercedes. Geliştirme gayreti içerisinde. Maybach bu zırhlı da bile yeni adımlar attı. Togg için de bazı adımların atılmaması mümkün değil. Gürcan Bey'e buradan seslenmiş oluyoruz. Çalışmasını mesai arkadaşlarıyla yapacaktır.

"VATANDAŞLARIMIZ BU SEÇİMİN ÖNEMİNİ KAVRADI"

Parti olarak 21 yılda girdiğimiz 15 seçimin hepsini önemli gördük. Karşımda olan beyefendi hepsinde mağlup oldu. bu yenilgilere rağmen doymadı devam ediyor. Bu yenilgiler bazılarını çizgiye çekmiyor. 14 Mayıs seçimleri, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşmak için önemli. Son 21 yılda elde ettiği kazanımları heba etmek isteyen bir güruh var. Muhalefet. İdeali olmayan bu güruhun tek hayali vizyonumuzu hayata geçirmeye engel olmak. Vatandaşlarımız da bu seçimin önemini kavradı.

'Alacaklarını dahi tahsil edemez' diyor. Bu cümleyi bir cumhurbaşkanı adayı nasıl kullanır. Tabi ki ödemesini yapacaksın. Güvenilir olması için Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Ahmet gittiyse, Mehmet gelmiş. Mehmet kaldığı yerden devam edecek. Devletin devamlılığına leke sürecek olanlara fırsat vermeyeceğinize inanıyorum.

"TERÖRİSTLERİ DIŞARI ÇIKARMAK İÇİN VAATLERDE BULUNUYORLAR"

Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke hukuk devleti. 'KHK'dan suçları olanlar bırakılacakmış' Hukuk devletinin hukukiliği nerede? Bu demek oluyor ki, her gücü eline alan cezaevlerinin kapılarını açıyorum. Karşımızdaki şahıs kaç kere Meclis kürsüsünden haykırdı. Ben şu an adaylığımı genel af üzerine bina etmedim. Bay bay Kemal bunun gayreti içerisinde. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne sebep olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt evlatlarımızın ölümü üzerinden kendisine rant devşiriyor. Bay bay Kemal Meral Hanım da diğerleri de bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar.

Daha önce bunların söylediği sözler, şimdi o denli hakaret eden 'milletvekili dahi olamaz' dedikleri kişileri listelerine koydular. Aynı şekilde birkaç kişi için de ifadeleri var. Uygun yerlere yerleştiler. Bunlar bize ihanet ettiyse, ihanet sırası onlarda. Bizim onlardan beklediğimiz olmadığı gibi gitmek isteyene zorla dur demeyiz. Bunlar dış mihrakların siparişiyle bir araya gelen kuklalar.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar seçim beyannamesi 2023. Şu anda bizim. Çok detay. Bir de bunun özeti var. Bu kimin dersini iyi çalıştığının ifadesidir. Gençler konusunda bizim yola çıkışımızda yaş sınırı 30'du. Sonra bu 18' e kadar indi. Biz ara müdahale yaptık. 25. Bu yetmez dedik. Seçme seçilme olarak 18'e indirelim dedik. Bu konuda ilk neticeyi alan biz olduk. Adaylarımızdan bir veya iki tanesi 18 yaşında. Bir de yüzücümüz var 19 yaşında. Galatasaray Üniversitesi'nde. 30 yaş altı 25 adayımız mevcut. Projelerimiz hazır. Kamuya işe alımlarda tereddütleri gideriyoruz. İşe alımlarda bu yönetimi zaten uyguluyoruz. Mülakatların sebebi kurumların ihtiyaçlarına erişme kabiliyetidir. Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Gençlerimiz hayal kursunlar. Biz her şart altında gençlerimizin yanındayız, destekçileriyiz. Karşımdaki Bay bay Kemal'in yeri neresi. Geçmişte yeri SSK'ydı ne hale getirdiğini Savaş Ay hayatta olsa da anlatsa. Felaket olan SSK'yı biz ele aldıktan sonra hastanelerimiz pırıl pırıl oldu. Dünya bu hastanelerimizi gördüğü zaman takdire şayansınız diyor. Covid döneminde Çam Sakuramız olmasaydı, Pakize Öz hastanemiz olmasaydı işimiz zordu. 19 ayrı yerde şehir hastanemiz var. Her büyükşehire 1 tane kuracağız. Cumartesi günü Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açıyoruz. Ardından İzmir hazır, açacağız. Bay Bay Kemal bilmez. Yap-İşlet-Devret ile yapıyoruz. Seçimden sonra yeni dönemde yeni planlamayla adımları atacağız. Biz gençlerin çağının adeta misafiriyiz.

"EV HANIMLARININ SİGORTALILIĞI İLE İLGİLİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Aile Koruma Kalkanı programı yenilikçi mekanizmalarımızdan sadece biri. İlk aşamalarını zaten başlattık. Daha derli toplu programı büyütüyoruz. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız. En az 3 çocuk diyorum. Bu demek oluyor ki ailelerde çocuk sayısı artacak. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile birliğini korumak. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz. Aile bizim kutsalımız. Anayasal değişiklik yapacak kadar sahip çıkıyoruz. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil. LGBT gibi sapkın akımların varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Bay bay Kemal yalanlarla kadınları kandırmaya çalışıyor. Kadın haklarını savunmaya kendi parti teşkilatlarındaki kadınların haklarını savunmakla başlayabilir. Şu an kaç kadın milletvekili var?

"CHP MAĞDURLARININ KİMSESİ BİZ OLACAĞIZ"

Bıraktığımız yerden yola devam ederiz. Çözülmedik hiçbir sorun bırakmadık, bırakmayız. Bunlar geldiler, bunları çok zor duruma soktular. 'Kimse işten atılmayacak' dedi. Bu kadar insan işten atıldı. Günlerce gösteriler yaptılar. Bay bay Kemal bunları görmedi mi? Belediyeden atılan sözleşmelilere duyarsız değiliz. İşten atılan vatandaşlarım, çoluğu çocuğu haftalarca aç susuz kaldılar. Biz bir kısmını işe aldık. Bu işin çözümünü yine biz getireceğiz. Yerel seçimde de CHP mağdurlarının da kimsesi biz olacağız.

"SAVUNMA SANAYİNDE PROJELER BİTMEZ"

Bizde proje bitmez. Hele hele savunma sanayinde hiç bitmeyecektir. Bu ülkenin hayallerini gerçekleştirecek adımları atıyoruz. Aracı yaparsınız ama mühimmatınız yoksa aracın olması işe yaramaz. Mühimmatı da yaparsanız ve üretimi gerçekleştirirseniz, karşınızdakine güç gösterisinde bulunursunuz. Togg bunun en güzel örneği. Altay Tankı önümüzdeki günlerde Savunma Bakanlığımıza teslim edilecek. Leopard'ların tamiriyle ilgili ilginç olan şu. Katar burada BMC'ye ortak olmuştur yüzde 49. Yüzde 51 bizim. Adapazarı'ndaki fabrikayla tüm tankların tamir bakımı orada yapılıyor. TCG Anadolu. Bir tane terbiyesiz çıkmış, en ağır hakaretleri yapıyor. Teröristlerle iç içe olan biri. Ahlaksız birisi. Hangi yapının içinde CHP yapısının içerisinde.

"TCG ANADOLU İLE HERKESİN GURUR DUYMASI LAZIM"

Gezdim gördüm. İHA şu anda üzerinde, helikopterle üzerinde SİHA ve hafif taarruz uçağı iniş kalkış her şeyi yapabilecekler. Bunlar bizim dünya standardında farklı bir yere gelmemizi sağladı. Bu bizi denizlerde güçlü noktaya taşıyor. Yeni bir adım atıyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. 1 misli daha büyüğünü daha inşa edeceğiz. TCG Anadolu rastgele bir şey değil. Çıkmış bir ukala, 'Bunlar yapabildikleri zaten eserleri yok' diyor. Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım. Boyu 220 metre. Dünyanın her köşesinde operasyon yapabileceğiz. Bunlar anlardan da anlamazdan da konuşuyorlar. Gurur duy ya. Sen Erdoğan'ı Hulusi Akar'ı sevmeyebilirsin. Biz bu millete bu eseri bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.

"KIZILELMA'YI YAPANLARLA GURUR DUYUYORUM"

Bu Kızılelma 32 bin fitte operasyona hazır. Herhangi bir tehdit buna vızıltı. Yapanlarla gurur duyuyorum. Özdemir Ağabey ve oğullarıyla gurur duyuyorum. Özdemir Bey bunu evlatlarıyla adım attılar, üretimine girdiler. Ardından SİHA, Akıncı ve işte Kızılelma. Adamlar bununla iftihar etmiyor. Siz yapın, biz de sizi alkışlayalım. CHP'nin elindeki belediyelerde Türkiye'nin iftihar edeceği bir eserleri var mı? Marmaray'ı yaptık önünü kesmeye çalıştılar. Yavuz Sultan Köprüsü'nü yaptık. Önünü kesmeye çalıştılar. Biz fırsat vermedik.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ RESTORE ETMEYE AÇIK"

Yeni sistemle başarı sağladık. Birçok alanda önemli adımları yeni sistem sayesinde atabildik. Aksayan yerlerini tamamlamak bizim görevimiz. Elbette sistem restore etmeye açık. Sistemi ileri taşıyacak adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz. Bunların hiçbiri hükümet sistemimizle ilgili değil demokratik reform önerilerimiz.

"MUHALEFET PARTİLERİNİN DURUMU İÇLER ACISI"

Biz eskiden beri HDP'yi terör örgütünün parlamentodaki uzantısı olduğunu söylüyoruz. Şu anda aday çıkarmayarak, masadaki 7.ortak olduğunu ilan etti. Elbette racon kesecektir. Terör örgütü açıklamalar yapıyor. Terör örgütleri bu açıklamaları yaparken, CHP ne yapıyor? Türkiye'nin muhalefet partilerinin durumu içler acısı. Halka kendilerini kabul ettiremeyince, terör örgütlerinden medet umar hale geldiler. Kandil'den destek alacaksın, 14 Mayıs seçimine hazırlanacaksın. Milletim bu oyunu bozar. Öcalan'a özgürlük olabilir mi? Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Bunca insanı öldüreceksin. Sonra buna özgürlük diyeceksin.

"MİLLETİMİN BUNLARA YOL VERMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

HDP ve PKK'ya neler vaat ettikleri ortaya dökülüyor. Niçin parlamentoda görüştüler, parti merkezlerine gidemediler. Partiye gittikleri zaman açıklama yapmaları lazım. Parlamentoda kapalı kapılar adında ne söylediler. İçlerinden bir kadın garip şeyler söylediler. Diyanet Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Sen CHP olarak 'Hayır böyle bir görüşümüz yok' diyemedi. PKK-HDP ne derse yapmaya amade bir Bay bay Kemal var. O sadece partisindeki tacizci, tecavüzcüleri korumayı bilir. Ne başarısı var bu adamın. Tek bir seçim kazandıramamış. Aldıkları birkaç belediye orada da işlerin yürümediğini herkes biliyor. Milletimin bunlara yol vermeyeceğini biliyorum. Kesinlikle kapalı kapılar ardında pazarlık yapıldı. Açıklayamadılar. Açıkladıkları anda taşlar yere dökülecek.