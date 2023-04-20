Seccadeden sonra camiler de ayaklar altında

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandalla gündeme geldi. İBB’nin Kariye Camii, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii'nin bulunduğu motifleri Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.

Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı ve bu süreçte İstanbul dışında her yerde boy gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde bulunan İBB skandal bir olay ile gündeme geldi.

İBB yönetiminin, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu motifleri Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Yaşanan seccade vakasından sonra, İBB’nin cami motiflerini insanların basabileceği bir şekilde yerlere yerleştirmesi tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu motiflerin Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirildiği ve insanların da üzerine bastığı görüldü.

KUBBESİ'NDE HAÇ OLMAYAN AYA İRİNİ'YE HAÇ EKLENMİŞ

İBB’nin cami motifli skandalı ile beraber, “AYA İRİNİ” müzesinin kubbesinde “HAÇ” olmamasına rağmen motiflerinde “HAÇ” işaretine yer vermesi de dikkat çekti.