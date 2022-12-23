Şebnem Korur Fincancı davasında mütalaa açıklandı

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları ile müşteki Milli Savunma Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada, Fincancı ve 3 avukatının savunmasının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Fincancı'nın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Bunun üzerine duruşmaya 1 saat ara verildi.

Aranın ardından duruşmaya mütalaaya karşı beyanların alınmasıyla devam edilecek.

- Fincancı 27 Ekim'de tutuklanmıştı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle göndermişti.