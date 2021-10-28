Şebnem'i katleden Furkan Zıbıncı adliyede

Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AYRILMAK İSTEMİŞ

Yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Dairede polisin yaptığı incelemede ise iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu. Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı belirtildi.

Bu arada Şebnem Şirin'in, Denizli'de bir şarap şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu ifade edildi.

6 SUÇTAN KAYDI VAR

Cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydı bulunan Zıbıncı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemi altında Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Zıbıncı adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorularını yanıtsız bıraktı. Savcılık ifadesinin ardından Zıbıncı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

'O, BENİM MELEĞİM'

Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şebnem Şirin'in cenazesi, annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada dua edilip helallik alındı. Büyük acı yaşayan Pervin Tokat, kızının cenazesine sarılarak, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.