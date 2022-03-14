Scholz, resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşıladı.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz'u resmi törenle karşılıyor https://t.co/BdjSbz1SbK — AA Canlı (@AACanli) March 14, 2022

Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Scholz, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

"Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip"

Konuk Başbakan Scholz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreni öncesinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Scholz, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Scholz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Scholz, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye’nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip."