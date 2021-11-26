Sayıştay personel alımı yapacak
Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Gündem 26.11.2021, 08:53
Başkanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında görevlendirilecek personel, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre alınacak.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.
Başvurular, ilgili belgelerle 10 Aralık 2021 mesai saati bitimine kadar Başkanlığın, "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılacak.
Başvurusu değerlendirilen bilişim personeli pozisyonunun 4 katı kadar aday, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, "www.sayistay.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
Kaynak: AA
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