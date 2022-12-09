banner38

"Sayın Erdoğan ülkemiz için çok zor bir dönemde Hızır gibi yetişti"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, coğrafi konumu nedeniyle Türkiye ve Bulgaristan'ın lojistik ve enerji konusunda ortak bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Bu da aynı zamanda işbirliğinin derinleştirilmesiyle mümkün. Karşılıklı menfaatler doğrultusunda beklentilerimiz her iki ülkede enerji sistemlerinin daha da gelişeceğidir. Burada da Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülkemiz için çok zor bir dönemde bize Hızır gibi yetişip sıvılaştırılmış gaz konusunda destek sağladı." diye konuştu.

Gündem 09.12.2022, 22:05
"Sayın Erdoğan ülkemiz için çok zor bir dönemde Hızır gibi yetişti"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bulgaristan ve Türkiye'nin çok sorunlu bir bölgede bulunduğunu kaydeden Radev, "Ukrayna'daki savaş çok yakınımızda ve başka sorunlu olan bölgeler de sınırımızda. Dolayısıyla Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliği bölgenin güvenliği açısından çok önemli. Doğu Avrupa bölgesi için de önemli." dedi.

Radev, öte yandan iki ülkenin önemli ticari ortaklığının bulunduğunu belirterek, karşılıklı menfaatler doğrultusunda ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, turizm, sınırların korunması ve terörizmle savaş konusunda işbirliğinin mevcut olduğunu söyledi.

Bu işbirliğinin en önemli göstergesinin Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarının ticari hacim olarak dünyada ikinci sırada yer alması olduğunu vurgulayan Radev, yapacakları çok fazla şey olduğunu ve çalışmaya devam etmeleri gerektiğini aktardı.

İkili ticaret hacmi 6 milyar doları aştı

Radev, Türkiye'nin Bulgaristan'da yatırım yapan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, iki ülke ticaret hacminin geçen yıl 6 milyar doları aştığını dile getirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sadece bizi sınamıyor. Aynı zamanda bizim ekonomik ve sosyal sistemlerimizi de sınıyor. Bazı konuları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. İşbirliği, arkadaşlık, komşuluk nedir? Çünkü global çapta değişimler çok hızlı oluyor ve bölgemize çok farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor. Ortak yaklaşımlar bulmamız gerekiyor. Birçok krizle baş etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Coğrafi konumu nedeniyle iki ülkenin lojistik ve enerji konusunda ortak bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Radev, "Bu da aynı zamanda işbirliğinin derinleştirilmesiyle mümkün. Karşılıklı menfaatler doğrultusunda beklentilerimiz her iki ülkede enerji sistemlerinin daha da gelişeceğidir. Burada da Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülkemiz için çok zor bir dönemde bize Hızır gibi yetişip sıvılaştırılmış gaz konusunda destek sağladı." diye konuştu.

Radev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmesinin oldukça faydalı olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki savaşın küresel çaptaki tedarik zincirlerini etkilediğinin altını çizen Radev, sınır kapılarındaki trafiğin arttığını söyledi.

"Sınır kapılarımızın kapasitesini artırmak için gereken adımları atmamız gerekiyor"

Radev, "Sınır kapılarımızda trafik iki kat artmış durumda. Dolayısıyla çok hızlı olmamız gerekiyor. Proaktif olmamız gerekiyor. Ortaklaşa kararlar ve tedbirler alarak sınır kapılarımızın kapasitesini artırmak için gereken adımları atmamız gerekiyor." dedi.

İlgili bakanların görüşmeler yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de gelecekteki çalışmaların yönüyle ilgili bir yol haritası çizdiklerini kaydeden Radev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu atmış olduğumuz adımların başarılı olması için çok sakin ve korunan bir sınıra sahip olmalıyız. Bunu dikkate alarak Türkiye'nin artan yasa dışı göçün önüne geçmesini takdirle karşılıyoruz. Ortak çabalarımız devam edecek. Yasa dışı göçle ilgili Türkiye'nin bulunduğu durumu dikkate alıyoruz. Dolayısıyla ikili anlaşmalarımızın şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan'la her türlü terörist faaliyetleri kınıyoruz. Çünkü bunlar insanların canına kastediyor. Dolayısıyla ortak çalışmalarımıza da bu konuda devam edeceğiz."

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara bulucu rolünü de takdir ediyoruz"

Radev, Rusya-Ukrayna savaşının çözümü konusunda Türkiye'nin ara buluculuk rolüne de dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara bulucu rolünü de takdir ediyoruz. Özellikle de Ukrayna'daki durumun diplomatik yollarla çözülmesi konusunda göstermiş olduğunuz çabayı takdirle karşılıyoruz. Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletleri de dahil ederek, tahıl koridorunu açarak çok büyük bir başarı elde ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Bulgaristan #radev
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 16 28
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 16 12
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23