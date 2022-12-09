"Sayın Erdoğan ülkemiz için çok zor bir dönemde Hızır gibi yetişti"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bulgaristan ve Türkiye'nin çok sorunlu bir bölgede bulunduğunu kaydeden Radev, "Ukrayna'daki savaş çok yakınımızda ve başka sorunlu olan bölgeler de sınırımızda. Dolayısıyla Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliği bölgenin güvenliği açısından çok önemli. Doğu Avrupa bölgesi için de önemli." dedi.

Radev, öte yandan iki ülkenin önemli ticari ortaklığının bulunduğunu belirterek, karşılıklı menfaatler doğrultusunda ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, turizm, sınırların korunması ve terörizmle savaş konusunda işbirliğinin mevcut olduğunu söyledi.

Bu işbirliğinin en önemli göstergesinin Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarının ticari hacim olarak dünyada ikinci sırada yer alması olduğunu vurgulayan Radev, yapacakları çok fazla şey olduğunu ve çalışmaya devam etmeleri gerektiğini aktardı.

İkili ticaret hacmi 6 milyar doları aştı

Radev, Türkiye'nin Bulgaristan'da yatırım yapan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, iki ülke ticaret hacminin geçen yıl 6 milyar doları aştığını dile getirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sadece bizi sınamıyor. Aynı zamanda bizim ekonomik ve sosyal sistemlerimizi de sınıyor. Bazı konuları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. İşbirliği, arkadaşlık, komşuluk nedir? Çünkü global çapta değişimler çok hızlı oluyor ve bölgemize çok farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor. Ortak yaklaşımlar bulmamız gerekiyor. Birçok krizle baş etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Coğrafi konumu nedeniyle iki ülkenin lojistik ve enerji konusunda ortak bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Radev, "Bu da aynı zamanda işbirliğinin derinleştirilmesiyle mümkün. Karşılıklı menfaatler doğrultusunda beklentilerimiz her iki ülkede enerji sistemlerinin daha da gelişeceğidir. Burada da Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülkemiz için çok zor bir dönemde bize Hızır gibi yetişip sıvılaştırılmış gaz konusunda destek sağladı." diye konuştu.

Radev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmesinin oldukça faydalı olduğunu vurguladı.

Ukrayna'daki savaşın küresel çaptaki tedarik zincirlerini etkilediğinin altını çizen Radev, sınır kapılarındaki trafiğin arttığını söyledi.

"Sınır kapılarımızın kapasitesini artırmak için gereken adımları atmamız gerekiyor"

Radev, "Sınır kapılarımızda trafik iki kat artmış durumda. Dolayısıyla çok hızlı olmamız gerekiyor. Proaktif olmamız gerekiyor. Ortaklaşa kararlar ve tedbirler alarak sınır kapılarımızın kapasitesini artırmak için gereken adımları atmamız gerekiyor." dedi.

İlgili bakanların görüşmeler yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de gelecekteki çalışmaların yönüyle ilgili bir yol haritası çizdiklerini kaydeden Radev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu atmış olduğumuz adımların başarılı olması için çok sakin ve korunan bir sınıra sahip olmalıyız. Bunu dikkate alarak Türkiye'nin artan yasa dışı göçün önüne geçmesini takdirle karşılıyoruz. Ortak çabalarımız devam edecek. Yasa dışı göçle ilgili Türkiye'nin bulunduğu durumu dikkate alıyoruz. Dolayısıyla ikili anlaşmalarımızın şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan'la her türlü terörist faaliyetleri kınıyoruz. Çünkü bunlar insanların canına kastediyor. Dolayısıyla ortak çalışmalarımıza da bu konuda devam edeceğiz."

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara bulucu rolünü de takdir ediyoruz"

Radev, Rusya-Ukrayna savaşının çözümü konusunda Türkiye'nin ara buluculuk rolüne de dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara bulucu rolünü de takdir ediyoruz. Özellikle de Ukrayna'daki durumun diplomatik yollarla çözülmesi konusunda göstermiş olduğunuz çabayı takdirle karşılıyoruz. Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletleri de dahil ederek, tahıl koridorunu açarak çok büyük bir başarı elde ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.