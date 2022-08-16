Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli üretim silahları test etti

Daha önce yurt dışından alınan birçok silah, artık yerli ve milli olarak üretiliyor.

Bunların son örneği, tasarımı ve üretimi tamamen milli olan PMT 127 ağır makineli tüfek. Bu tüfek, yerli silah firması Sarsılmaz tarafından üretiliyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şirketin silah fabrikasını ziyaret ederek bilgi aldı. Fabrikada üretilen silahları inceleyen Demir, daha sonra poligona geçerek silahları denedi.

Tabanca ve otomatik silahlarla hedeflere atış yapan Savunma Sanayii Başkanı, PMT 127 ağır makineli tüfeği de kullandı.

Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisi

Sarsılmaz Silah Fabrikası, Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesislerine sahip.

Fabrikada yerli tabancaların yanı sıra yüksek teknolojili piyade tüfekleri ve ağır makineli tüfekler de üretiliyor.