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Savunma sanayi ürünleri SAHA Expo 2022'de görücüye çıktı

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını açtı.

Gündem 25.10.2022, 16:12
Savunma sanayi ürünleri SAHA Expo 2022'de görücüye çıktı

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını açtı.

Sektörün en büyük buluşması olan ve önemli iş birlikleri için etkin bir platform oluşturan SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi.

SAHA Expo Genel Sekreteri İlhami Keleş yaptığı açıklamada fuarın oyun değiştirici, yenilikçi ve Türkiye'nin marka değerinin ön plana çıktığı teknolojiler için uluslarararası bir arena olduğunu ifade etti.

Fuara 57 ülkeden katılım olduğunu bildiren Keleş, yabancı katılımcılar arasında bir başbakan, 11 bakan, genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve müsteşar statüsünde yetkililer olduğunu belirtti.

Keleş, yabancı katılımcıların önemli bir kısmının fuara giriş yaptığını söyleyerek, fuara yoğun bir ilginin olduğunu anlattı.

Keleş, fuarda yerli ve yabancı ürünlerin tanıtımının yapılacağını aktararak, fuarın ürün satmaya gelen yabancıların fuarı değil de uluslararası etkileşimin olduğu bir pazar konsepti olduğunu vurguladı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de Türk savunma sanayini oluşturan bütün firmaların, bütün ekosistemin burada kabiliyetlerini sergilemesi açısından fuarın önemli olduğunu söyledi.

İkinci, Roketsan olarak fuara özel yeni bir ürünü tanıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Roketsan ve STM olarak bizlerin sizlere bir sürprizi olacak. Yeni bir ürünümüzü ilk defa SAHA Expo'da sizlerle buluşturacağız. SAHA Expo, özellikle dünyanın çeşitli yerlerinden gelen savunma ve havacılıkla ilgili firmalara, Türkiye'yle ilişkilerini geliştirme fırsatı yarattığı için ve çok geniş bir ekosisteme hitap ettiği için çok başarılı bir organizasyon olacağını ben değerlendiriyorum. Bütün katılımcılara, bütün ziyaretçilere güzel bir fuar diliyorum."

Roketsan'ın bu yıl 86'ıncı sıradan dünyanın en büyük savunma firmaları arasına dahil olduğuna vurgu yaparak, "Roketsan çok büyük bir büyüme potansiyeli içerisinde. Bu sene 750-800 milyon dolar civarında bir ciro hedefliyoruz. Bunun 300 milyon dolara yakın kısmı da ihracattan gelecek geliri oluşturuyor." diyen İkinci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de bir milyar doların üzerindeki bir ciroya çok hızlı ulaşmayı hedefliyoruz. Burada Roketsan'ın temel hedefi dünyanın en büyük 50 savunma şirketi arasına girebilmek ve mevcut başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürmek. Roketsan'da temel gayemiz ihracat ayağıyla büyüyebilmek.

Bu konuda da özellikle Türk savunma sanayine yapmış olduğumuz füze teknolojilerine, özellikle insansız hava araçları tarafından kullanılan akıllı mühimmatları olan ilgi önümüzdeki dönem içerisinde çok hızlı bu hedeflerimize ulaşacağımızı gösteriyor. Bu hedeflere ulaşarak ülkemizin ihracatına da çok ciddi katkı sağlamayı temenni ediyoruz."

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise yeni alt yüklenici firmalar bulmak ve onlarla iş birliğini geliştirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Fuar oldukça hareketli. Gelen heyetlerin sayısı epey fazla. Fuar kapsamında güzel sürprizlerimiz olacak. Yarın iki lansmanımız var. Askeri denizcilik alanında görüştüğümüz ülkeler, kurumlar, şirketler var. Katılımcı ülkelerle fuar kapsamında toplantılar yapacağız.” diye konuştu.

SAHA İstanbul’un yeni iş potansiyelleri için önemli bir fırsat olduğunu aktaran Güleryüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'deki savunma ve havacılık alanına hizmet edebilecek ekosistemdeki bütün firmaların, hem bizlerle beraber çalışmayı hem de onlarla beraber yurt dışı iş potansiyellerini değerlendirmek için güzel bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyorum. Şu anda STM 500 adını verdiğimiz insanlı denizaltıyı daha çok ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü insansız denizaltıların kullanımları hala biraz kısıtlı. Denizin altında en büyük sıkıntı haberleşme. Haberleşme sorununu çözemediğiniz sürece insansız denizaltı ya kablolu olmak zorunda ya belli aralıklarla suyun üzerine çıkıp uydu veya İHA ile haberleşmek zorunda."

25-26-27 Ekim’de Uluslararası ve Türkiye’den profesyonellerin ziyaret edebileceği fuar, sadece 28 Ekim’de halka açık olacak.

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde fiziki olarak 30 bin profesyonel ziyaretçiyi hedefliyor.

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