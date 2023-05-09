Savcı Sayan'a CHP ve HDP saldırısı

AK Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan, kentte seçim çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Sayan'a, CHP ve HDP'liler tarafından her yerde saldırılar ve engellemeler yapılıyor.

Son olarak bir kahvehanenin önünden geçerken saldırıya uğrayan Sayan'ın ekibi, CHP'liler tarafından, "Bize saldırdılar" şeklinde kamuoyuna aktarıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sayan, gerçekte neler olduğunu şöyle anlattı:

Siz Allah’tan korkmuyor,kuldan utanmıyorsunuz. Ben İzmir’de yaptığım seçim çalışmalarında her yer yerde sizin seçim ofislerinizi ziyaret ettim..

Bugün kumarhanenin önünden otobüsümüzle geçerken,kumarhane de oturanlar zafer işaretleri ile bana saldırıp Sayın cumhurbaşkanımıza ve bana hakaret ettiler otobüsümüzün camını kırdılar “aşağıya inip niye bunu yapıyorsunuz”diyen danışmanımın kafasını okey ıstakasıyla kırdılar. Arkadaşları danışmanımı polislerle birlikte zor kurtarmışlar..Hala saldırıyı biz yapmış oluyoruz.

Biz gecenin bir yarısı çalışmadan dönerken niye saldıracağız. Akıl mantık bunu kabul eder mi ? 5 gün önce otobüsümün camını parçaladınız.

2 gün önce Buca gölette piknik alanında seçim minibüslerinizle otobüsümün önünü kesip yol vermediniz dakikalarca zafer işareti yaparak halay çektiniz. Sloganlar attınız yine sakinliğimizi koruduk. Siz saldırılarla bizi korkutacağınızı mı zan ediyorsunuz.

Size boyun eğeceğimizi mi düşünüyorsunuz. Bugüne kadar yalan iftira ve baskı ile işi götürmeye çalıştınız. Artık bunları unutun.

Bugüne kadar bütün tahriklerinize rağmen memleketimizin selameti ve huzuru için hep sustuk. Tahriklerinize rağmen duruşumuzu bozmadık.

Biliyorum topladığım kalabalıklar, yaptığım çalışmar, birlik ve beraberlik sözlerim sizi rahatsız etmiş. Ama biz kardeşlik sözlerini söylemeye devam edeceğiz.

Ayrıca Bu kumarhane ne zamandan beri sizin seçim ofisiniz oldu. Karar verin bu mekan kumarhane mi, seçim ofisiniz mi?