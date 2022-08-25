Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı
Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı şarkıcı Gülşen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gündem 25.08.2022, 15:30 25.08.2022, 15:58
Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
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