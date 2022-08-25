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Şarkıcı Gülşen'e bir tepki de Bakan Ersoy'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündem 25.08.2022, 17:55
Şarkıcı Gülşen'e bir tepki de Bakan Ersoy'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyGülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sanatçı sorumluluğunun, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz.

Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek, toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir."

Kaynak: AA
#Gülşen #Mehmet Nuri Ersoy
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