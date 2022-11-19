Sarıyer'de evini su basan vatandaştan İBB ve İSKİ'ye tepki

Alınan bilgiye göre, iki gün önce Poligon Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta inşaat halindeki binanın su borusu patladı.

Çevredeki birçok binanın zemin katına dolan su, inşaatın bitişiğinde, alt kısımda yer alan Eyüp Günay'ın dairesine de girerek zemine ve mobilyalara zarar verdi.

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından İSKİ ve Sarıyer Belediyesi ekiplerine haber verdiğini belirterek, yetkililerin kendisiyle ilgilenmediğini savundu.

Evini su bastığını sabah uyanınca fark ettiğini söyleyen Günay, "Kapıyı açtım, içeriye sulu çamur girmeye başladı. İSKİ'yi aradık, İBB'nin inşaat sahasında boru patlıyor ve su nehir gibi akıyor. Defalarca aramamıza rağmen mesai saatinin başlamadığını söylediler. Allah razı olsun zabıtalar geldi, buraya zorla İSKİ'nin görevlilerini getirdi. Hiç kimse sahip çıkmıyor. Patlayan boru direkt inşaat sahasının borusu." diye konuştu.

Olayın ardından patlayan su borusunun tamir edildiğini kaydeden Günay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim mağduriyetim var ve kim suçluysa cezasını çeksin. Burada uyanmasak ya boğularak ya da elektrik çarpması sonucu öleceğiz. İki gün önce olmasına ve temizlemeye çalışmamıza rağmen her yer çamur içinde. Parkelerin durumunu görüyorsunuz. Ev bitik halde. O sabah üç saat çamurla, suyla boğuştum ve hepsinin görüntüsü var. Allah rızası için bir kişi gelsin, 'Geçmiş olsun' desin. Yazıklar olsun."

Bu arada, söz konusu inşaatın çevresinin alüminyum levhalarla kapalı olduğu ve su borusunun patladığı alanın toprakla kapatıldığı görüldü.