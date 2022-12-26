Sarıkamış şehitleri Allahuekber Dağı zirvesinde anılacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars Temsilciliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile bazı dağcılar, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde bir araya geldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla tırmanışa geçen dağcılar, zorlu parkurun ardından Allahuekber Dağı'nın zirvesine ulaştı. Burada kamp yeri ve rota üzerinde incelemede bulunan heyet, şehitler için dua etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca geleneksel hale getirilen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı" etkinliği bu yıl da 6-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelecek olan dağcılar, 7 Ocak'ta tırmanışa geçecek, 2 bin 700 rakımda kamp kurup 8 Ocak'ta 3 bin 180 rakımda şehitleri anacak.