Sarıgül'ün partisi CHP'ye katılma kararı aldı
Mustafa Sarıgül'ün partisi CHP'ye katılma kararı aldı.
Gündem 08.06.2023, 13:30 08.06.2023, 13:33
Mustafa Sarıgül’ün partisi TDP, CHP’ye katılma kararı aldı.
Sarıgül’ün partisi CHP’ye katılma kararı aldı.
TDP, CHP'ye katılmak için kurultay düzenleyecek.
Sarıgül, CHP'den Erzincan milletvekili adayı olmuş ve seçilmişti.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül açıklama yapıyor.
Detaylar eklenecek.
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