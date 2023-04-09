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Sarıgül, CHP'nin vekil çıkaramadığı ilde aday

Kurduğu partiyle siyasette varlık gösteremeyen Mustafa Sarıgül, siyasete atıldığı partiye geri döndü; ancak bu kez de memleketi Erzincan'a gönderildi.

Gündem 09.04.2023, 10:23
Sarıgül, CHP'nin vekil çıkaramadığı ilde aday

CHP, iki dönemdir milletvekili çıkaramadığı Erzincan'a Mustafa Sarıgül'ü gönderdi. Sarıgül, kendi partisinde varlık gösteremeyince CHP'yi destekleme kararı almıştı. Kılıçdaroğlu da Sarıgül'ü memleketi Erzincan'dan aday gösterdi. Sarıgül'ün ise bu adaylığı kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 09.30'da, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başladı. Toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılıyor.

Millet İttifakı çatısı altında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterecek.

Son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi, Parti Meclisinin onayına sunulduktan sonra gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Öte yandan CHP'nin milletvekili aday listelerinde sürpriz bir ismin yer aldığı iddia edildi. T24'ün haberine göre Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan birinci sıradan aday gösterilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 19.00'da başlaması planlanan PM, gece boyunca 5 kez ertelendi ve bu sabah yapıldı. Kılıçdaroğlu, PM öncesinde ise CHP Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı.

#Mustafa Sarıgül
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