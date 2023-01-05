Saraçhane tiyatrosunu anlatan animasyon filmi sosyal medyayı salladı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti'den oluşan Altılı masa ve masaya gayri resmi olarak destek veren HDP'den oluşan çok bileşenli muhalefette adaylık krizi sürüyor.

Seçime aylar kalmasına rağmen adayın açıklanmaması ve süreç içinde yaşanan gerilimler sosyal medyada mizah malzemesi oluyor.

Son olarak muhalefete yapılan animasyon filmi sosyal medyaya damga vurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yer aldığı animasyona Saraçhane krizi konu oldu.

AHMAK HAKARETİ VE MAĞDURİYET KUCAKLAŞMASI

Öyle ki, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "ahmak" hakaretini savurduğu için yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen karar duruşması öncesi Saraçhane'de buluşan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkumiyet kararı açıklandıktan sonra büyük bir sevinçle kucaklaşmıştı.

TARİFELİ UÇAKLA GİTTİ: ÖZEL JETLE APAR TOPAR DÖNDÜ

Adaylık için destek arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'dayken yaşanan bu olay altılı masayı allak bullak etmişti.

Almanya'ya tarifeli uçakla giden Kılıçdaroğlu, özel jetle yurda dönerek kendisini oyun dışı bırakacak tiyatroya karşı ön almıştı.

Türkiye kamuoyu, muhalifler arasında yaşanan bu politik oyunlar silsilesine günlerce tepki göstermişti.

PAYLAŞIM REKORLARI KIRIYOR

Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveden "Zübük" filmini aratmayan siyasi ikbal kavgası için yapılan özel animasyon filmi, sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılandı.

AHMAK GÖNDERMESİ

Kısa animasyon filminde Kılıçdaroğlu için yazılan, "Ahmak! Ya alsanıza beni de içeri" sözleri hem güldürdü, hem de düşündürdü.