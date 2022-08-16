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Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Gündem 16.08.2022, 13:30 16.08.2022, 13:32
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

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