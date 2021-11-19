Şanlıurfa'da feci kaza!
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Gündem 19.11.2021, 07:12 19.11.2021, 08:08
Abdullah Cengiz'in kullandığı 34 BJS 643 plakalı otomobil ile Suphi G'nin kullandığı 63 ZU 482 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa kara yolunun Çoğan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü Abdullah Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti, Suphi, Tekin, Şahin ve Mehmet G. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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