Şanlıurfa Valisi: 18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Depremde şu an 18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" açıklamasını yaptı.
Gündem 06.02.2023, 07:22 06.02.2023, 07:52
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı" sözlerine yer verdi.
Vali Ayhan, 19 binanın depremden etkilendiğini söyledi.
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