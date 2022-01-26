Şanlıurfa-Osmaniye arasında tır geçişi yasaklandı
Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yollarının kar yağışı sebebiyle tır trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Gündem 26.01.2022, 07:11
Gaziantep Valiliğinden alınan bilgiye göre, gece yarısı itibariyle etkili olan kar nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bu kapsamda oluşabilecek trafik kazalarına bağlı olarak yaşanabilecek trafik akışının durmasının önüne geçebilmek için Şanlıurfa-Osmaniye illeri arasındaki kara yolları tır trafiğine kapatıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, kar lastiği ya da zincir takılı olmayan araçların kent genelinde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.
AA
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