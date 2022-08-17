Şanlıurfa'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı önceki gün Şanlıurfa Çiçekalan Hudut Karakolu’na teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda yaralanan askerlerden Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir'in şehit olduğunu açıkladı.
Gündem 17.08.2022, 10:08
MSB: Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.
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