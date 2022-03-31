Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

İmam Bakır Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'na kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı.