Şanlıurfa'da düzenlenecek Zakkum konserine tepkiler sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 7 Eylül saat 20.30'da Arkeoloji Müzesi önünde "Zakkum" adlı grubun katılımıyla konser düzenleyecek.

Din-Bir-Der Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt, ahlakı tahrip etme yönünden zakkum zehrinden daha zararlı olan müzikal gösterimin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceğini söyledi.

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da belediye tarafından böyle bir rezalete ev sahipliği yapılmasının büyük bir vebal olduğunu belirten Hacı Kurt, konuşmasında ayetlere yer vererek İlahi ikazların dikkate alınmasını istedi.

Grubun, ismini cehennemdeki Zakkum ağacından aldığını belirten Hacı Kurt, "Yüce Mevla'mız Kur'an-ı Kerim'de; insanı en güzel biçimde yarattığını fakat (yaptıkları kötülüklerden dolayı) daha sonra onları aşağıların aşağısına attığını' beyan etmektedir. Ayrıca başka bir Ayet-i Kerime'de; insanın en şerefli mahluk olduğu beyan edilmiş iken diğer bir Ayet-i Kerime'de ise; kötü duygularını kendisine İlah edinenlerin hayvandan daha fazla sapıklıkta oldukları beyan edilmiştir. Yani Cenab-ı Allah, insanoğlunu temiz bir fıtrat üzerine yaratmış iken; insan, nefsine ve şeytana uymak suretiyle en büyük kötülüğü bizatihi kendisine yapmış olmaktadır. Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterilerdir. Şanlıurfa Belediyesi'nin organizesiyle 7 Eylül 2022 de ismini cehennemdeki Zakkum ağacından alan 'Zakkum' isimli topluluğun konser vermesinin planlandığı, fuhuştan başka bir şeye hizmet etmeyen ve ahlakı tahrip etme yönünde zakkum zehrinden daha zararlı olan müzikal gösterimin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur." dedi.

Bu programın iptal edilmesi gerektiğine dikkat çeken Hacı Kurt, "Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da belediyenin böyle bir rezalete ev sahipliği yapması büyük bir vebaldir. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptalini Sayın Cumhurbaşkanı'ndan rica eder, gençlerimizi çok yönlü olarak ifsat edecek olan böyle ahlaksız bir gösterinin günahına ortak olunmamasını, 'De ki: Rabbim ancak açık ve gizli fuhşiyatı, (her çeşit kötülüğü,) günahı ve haklı nedeni olmayan isyan ve saldırıyı, … haram kılmıştır.' mealindeki Ayet-i Kerime'de belirtilen İlahi ikazları dikkate almasını kendisinden beklerim." ifadelerini kullandı.