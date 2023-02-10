Şanlıurfa'da deprem hasar tespit ekiplerinin sayısı artırıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hasar tespit ekibinin sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen ve kullanılmasında sakınca bulunan binaları tespit etmeye başlayan ekip, çatlamış ve sakıncalı binaları tek tek tespit ederek gerekli işlemleri yapıyor.

Bu kapsamda sahadaki aktif ekip sayısının artırıldığı vurgulanan açıklamada, "Depremin açtığı yaralarımızı sarıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün ekip sayısını 100'e çıkardık. Binalarımızın hasar tespit çalışmalarını hızlıca tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenle evlerine dönmelerini sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.