Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

2023'e doğru giderken Sakarya'daki ebedi kardeşliği yeniledik. Şimdi de sizlerleyiz.

Şimdi genç bir kız kardeşim diyor ki; "4 yıldır seçim görmedik, deliriyoruz" Geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini siz deli edeceksiniz. Onlar gençlik nedir bilmiyorlar. Gençler burada. Heyecanınız aşkınız için teşekkür ediyorum.

Salonlara sığmayan muazzam coşkunuz için şükranlarımı sunuyorum. Son 1.5 senede ülkemizin dört bir yanında, 25 Gençlik Buluşması yaptık. Bir kısmını Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik.

"Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz"

Adana'da 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Samsun'da Teknofest'te gençlerimizle ufuk turundaydık. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerimizle bir aradayız.

Her seçim önemlidir ama gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir. Bugün Genel Merkezimizin yürüteceği bir kampanya başlatıyoruz. Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyasının başlangıç yeri bu salondur.

2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Sandıkta oy kullanmak 3 dakikalık işlemden daha fazla anlama sahiptir. 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyeceksiniz. Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz.

Ayrıntılar gelecek...