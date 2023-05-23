Sandık müşahidi PKK'lı terörist çıktı

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda terörist başı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda:

Terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs’ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler.