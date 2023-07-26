Sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Sinema ve tiyatro sanatçısı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti.
Gündem 26.07.2023, 09:54
Usta oyuncu Yılmaz Gruda, böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti.
Gruda'nın vefatının menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabından duyurdu.
Film-San Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" paylaşımında bulundu.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gruda "Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol almıştı.
Gruda, 13 Mart'ta böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.
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