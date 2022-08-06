Sanal bahis çetesine baskın: 1 milyar lira para trafiği
İstanbul merkezli 17 ilçe ve Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde sanal bahis siteleri üzerinden oyun oynatan 75 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon yapıldı. Suç örgütü üyelerinin banka hesaplarında 1 milyar lira para trafiği yaşandığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri büyük bir operasyonla bahis çetesini çökertti. İstanbul merkezli 17 ilçe ve Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin illerinde sanal ortamda yasadışı bahis siteleri üzerinden oyun oynatan 75 kişilik şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yasadışı bahis oynanan ‘TOTOBO’ isimli bahis sitesinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için İstanbul Siber polisleri 8 aylık bir takip yürüttü. 75 kişilik suç örgütünün 20 üyesinin terör örgütleri PKK, DHKP-C ve MLKP’den suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis çetenin 57 üyesini gözaltına aldı.
MAKEDONYA BAĞI
Suç örgütü üyelerinin banka hesaplarında 1 milyar lira para trafiği olması da dikkat çekti. Suç örgütünün tespit edilebilen para trafiğinin Kuzey Makedonya’ya kadar uzandığı, İstanbul’da kurdukları paravan şirketler üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini sürdürdükleri de tespit edildi. Suç örgütü lideri ve yardımcılarının kazandıkları paralarla kendilerine 50 milyon lira değerinde 4 lüks araç aldığı ortaya çıkarıldı.
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|0
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|0
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|0
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|0
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|3
|2. Bournemouth
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|8. Fulham
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|3. Atletico Madrid
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|5. Cadiz
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