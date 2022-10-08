Samuray kılıçlı caninin cezası onandı

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un (27) yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Boz’u “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca “silahla tehdit” suçlarında 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

BİR EKSİKLİK YOK

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu.