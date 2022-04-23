Samsun şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen cenazesi, ardından kara yoluyla Havza ilçesine bağlı Kamlık Mahallesi'ne götürüldü.



Baba evinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda taşınarak mahalle meydanına getirilen şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze sırasında şehidin babası Alper, annesi Hafize Çon ile kardeşlerin oldukça üzgün oldukları, anne Hafize Çon'un tabuda sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile vatandaşlar katıldı.