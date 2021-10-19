Sami Kohen hayatını kaybetti

Dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan Sami Kohen, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyet Gazetesi'nin efsane ismi, duayen gazeteci Sami Kohen'i maalesef kaybettik. Türk basınında özgün bir ekolün temsilcisi ve beyefendi bir insandı. Huzur içinde uyusun." dedi.