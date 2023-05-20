Samed'den büyük edepsizlik

Secdeye giden futbolcuya tükürdü.

Bu hafta oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında gol attıktan sonra secde ile sevinen Trabzonspor'un Mısır'lı müslüman futbolcusuna Fenerbahçe'li Samet Akaydın 'ın secde anında tükürdüğü tespit edildi.

Videoyu paylaşan hesapları tek tek kapattırıp olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Samet Akaydın, gol sevincinde yere yatan Trezeguet’nin üzerine salyalarını saçıyor! İzle, izlettir! pic.twitter.com/Jhi4dJYWrk — Selman Öztürk (@SelmanOztrk) May 19, 2023

İNKAR ETTİ

Samet Akaydin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadeleriyle bütün kameraların gördüğü eylemini inkar etti.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan yaplaşımda şu ifadelre yer verildi:

"BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR! Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz."

Samet Akaydın kimdir?

Samet Akaydın, 13 Mart 1994 tarihinde Trabzon’da doğdu.

Futbola Trabzonspor altyapısında başladı.

2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’nin yeni stoperi olarak transfer edildi.