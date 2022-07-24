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Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Gündem 24.07.2022, 12:27
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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