Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'linin komandolar tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.