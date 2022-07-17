Sakarya Müftüsü Başiş'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde izdihamam sebep olan Adapazarı'na çağrılan Kuveytli imamı örnek vererek Diyanet’e “İç savaşı körüklüyorsunuz” uyarısı yaptı.

Cübbeli, Sakarya Müftüsü Hasan Başiş'e de sert sözler söyleyerek hedef aldı.

'SAKARYA MÜFTÜSÜ AYNI YANLIŞI DİĞER BİR SAPIK İNSANLA DEVAM ETTİRMİŞTİR'

"Bu kişiyi Sakarya Müftüsünün davet ettiği, Tozlu Camiinde vaaz ettirdiği ve kendisinin de ateşli konuşmalar yaptığı görülmüştür. Zaten Sakarya Müftüsü hakkında Accan el Hadid olayında da ihtiyatsız davrandığı, önüne geleni hoca şeyh diye çağırdığını, ve bu yönden Müslümanlara zarar verdiğini açıklamıştık. Aynı yanlışı diğer bir sapık insanla devam ettirmiştir." ifadelerini kullandı.

Cübbeli'nin bu sözleri ulusal basında da geniş yer alırken Medyabar editörlerinden Hüseyin Can İğdir, Sakarya Müftüsü Hasan Başiş'e ulaşarak Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendisi hakkında söylediği sözler için açıklama aldı.

''VEHHABİLİK İLE İLGİLİ TEK BİR ŞEY BİLE SÖYLEMEDİ!''

Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, Adapazarı Tozlu Cami'nde vaaz veren Kuveytli imam Osmân el-Hamîs'in vehhabilik propagandası yaptığı iddialarına karşılık; '' Ya bu iddiayı yapan kişiler neye göre yapıyor. Kendisinin vaazı sırasında söylediği sözler ile ilgili ne dinlediler? Kendisi vehhabilik ile ilgili en ufak bir şey söylemedi. Ben orda takip ettim. Ya 35 yıllık devlet adamıyım. Böyle bir şeye müsaade eder miyiz? Kendisi orada yabancılara Türkiye sevgisinden, Allah sevgisinden ve peygamber sevgisinden bahsetti. Başka herhangi bir konuşma geçmedi. Neye dayanarak vehhabilik propagandası yaptığı konusunda iddialarda bulunuyorlar.'' dedi.

BAŞİŞ, CÜBBELİ'NİN KENDİSİ İÇİN ÖNÜNE GELENİ ŞEYH, HOCA DİYE ÇAĞIRIYOR SÖZLERİNE SERT CEVAP VERDİ!

Cübbeli Ahmet'in kendi sayfasından yaptığı açıklamada direk Sakarya Müftüsü Hasan Başiş'i hedef alarak; Önüne geleni hoca şeyh diye çağırdığını, ve Müslümanlara zarar verdiğini söylemişti.

Bu sözlere sert tepki gösteren Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, ''Ben devlet adamıyım bir cemaatin lideri değilim. Neyin ne olduğunu bilirim. Biz bilip bilmeden konuşmayız, herkese de konuşma hakkı vermeyiz. 35 yıldır devlette çalışıyorum. Bu imam ülkeye kaçak olarak gelmemiş Kuveyt'in resmi müftüsü. Ben de yurt dışında camilere gidip binlerce kişiye vaaz veriyorum. Ne var bunda? Benim de bir Müftü olarak hoş geldin deme hakkım yok mu? Ne demek önüne geleni çağırıyor? Kendisinin bu eleştirilerine kesinlikle katılmıyorum.'' dedi.

Başiş ayrıca Kuveytli İmam'ın Adapazarı'ndaki Tozlu Cami'nde ikindi namazını kıldırdı iddialarını da yalanlayarak; '' Ya böyle bir şey olmadı. Kendisi namaz falan kıldırmadı. İkindi namazını ben bile kıldırmadım. Diyanet tarafından Tozlu Camii'nde görevli cami imamı kıldırdı. Bu kadar yalan olmaz'' dedi.

Kaynak: Medyabar