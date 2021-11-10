Sakarya'da yeni sondaj çalışması

Sakarya'da yürütülen sondaj çalışmalarıyla 9 ilçede ulaşılan kaynakların yaklaşık 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar neticesinde Taraklı, Akyazı, Karasu, Kocaali, Hendek, Pamukova, Geyve, Kaynarca ve Erenler'de güzel sonuca ulaştıklarını, doğal kaynakları gelecek nesillere ulaştırmak için gayretle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Sakarya'da birçok sondaj çalışması başlattıklarını aktaran Yüce şunları kaydetti:

"Olumsuz sonuç aldığımızda dahi gayretimiz azalmadı. Sürekli analiz yaparak farklı noktalarda toplamda 5 bin 500 metre sondaj kuyusu açtık. Hamdolsun 9 ilçede yerin farklı derinliklerinde su kaynaklarına ulaştık. Uzmanlarımız, aldıkları örnekleri laboratuvarda inceledi ve suların içilebilir seviyede kaliteli olduğunu tespit ettiler. Göreve geldiğimiz 31 aylık süreçte yaklaşık 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede suya ulaştık, sondajımızı yaparak suyun tamamını halkımızın hizmetine sunduk."

Yüce, kentin dağlardaki kaynaklar, Sapanca Gölü, tertemiz akan dere ve çaylarıyla dünyanın en şanslı şehirlerinden birisi olabileceğini vurgulayarak bu güzelliklerin mutlaka korunması gerektiğini kaydetti.