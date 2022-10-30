Sakarya'da sünger fabrikasında yangın
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangın, Sakarya itfaiyesi ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Gündem 30.10.2022, 09:04 30.10.2022, 09:46
Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde sünger üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler hızla yayıldı.
İhbar üzerine olay mahalline kent merkezinden ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma görevlileri sevk edildi.
Yangın, Sakarya itfaiyesi ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çalışmalara iş makineleri ile arazözler de destek verdi.Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan yangının çıktığı sırada üretim olmadığı ve içeride çalışan bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, olay mahalline yaklaşık 200 metre mesafede geçişe izin vermiyor.
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