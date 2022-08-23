Sakarya'da gölete giren genç boğuldu

Yağbasan Mahallesi'ndeki göletin kenarına çay içmek için giden 15 yaşındaki Hasan Efe Zenkin ve 17 yaşındaki Emirhan Kızıldağ serinlemek için gölete girdi.

Suyun kendilerini derine çektiğini fark eden Zenkin göletten çıkmayı başarırken Kızıldağ tüm çabasına rağmen bir süre sonra suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları arama sonucunda Kızıldağ'ın cansız bedenine ulaştı. Boğulduğu belirlenen Kızıldağ'ın cansız bedeni, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.