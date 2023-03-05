Meral Akşener, Ersan Şen'i ciddiye alarak görüşme teklifinde bulundu

Televizyon kanallarının "fenomen yorumcusu" haline gelen Prof. Dr. Ersan Şen'in, "kimsede uzlaşamıyorsanız ben adayım" şeklindeki açıklaması Meral Akşener tarafından ciddiye alındı ve Akşener, Şen'i telefonla arayarak, "Ciddiyseniz görüşelim" dediği ortaya çıktı.

Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti'den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.

Ersan Şen, “İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusuna, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” yanıtını verdi.

Program devam ederken, Ersan Şen, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyledi.

Ersan Şen, “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

"BENİ ADAY YAPIN" DEDİ

Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti’nin kendisine teklif etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Habertürk TV'deki 'Olaylar ve Görüşler' programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.

Ersan Şen, “İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusuna, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” şeklinde cevap vermişti.