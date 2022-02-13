Şair Salih Bolat Kovid-19'a yenik düştü

Şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat, korona virüsü nedeniyle 66 yaşında vefat etti. Bolat, bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

Son olarak yazıları Gazete Duvar'da yayınlanan Bolat'ın vefatının ardından Yitik Ülke Yayınları bir paylaşım yaparak, "Sevgili şair dostumuz, ağabeyimiz Salih Bolat’ımızı yitirdik. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun… Ruhu şad olsun…" ifadelerini kullandı.

Sevgili şair dostumuz, ağabeyimiz Salih Bolat’ımızı yitirdik. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun… Ruhu şad olsun… pic.twitter.com/nDp0M7aba7 — Yitik Ülke Yayınları (@yitikulke) February 13, 2022

Kaynak: Gazete Duvar