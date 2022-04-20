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Şair Bülent Parlak gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle vefat eden "İzdiham" dergisi kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak, gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı.

Gündem 20.04.2022, 17:33
Şair Bülent Parlak gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle vefat eden "İzdiham" dergisi kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak, toprağa verildi. Parlak'ın cenazesi, Üsküdar Yeni Valide Sultan Camii'nde, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde açıklamalarda bulunan şair Hüseyin Akın, Parlak'ın günlük yaşamında da şair gibi yaşadığını belirterek, "Bir ayağı bulunduğu yere basan, diğer ayağı ise şiirinde öbür dünyaya referanslar veren kişiliğe ve kimliğe sahipti. Şiirlerindeki dünya, günlük hayatında da aynıydı." dedi.

Akın, Parlak'ın çok güzel bir dost olduğunu belirterek, destek almadan çıkardığı "İzdiham" dergisiyle çok büyük işler yaptığını ve büyük kitlelere ulaşmayı başardığını söyledi.

"ATEŞ BÖCEĞİ GİBİ YAŞADI"

Şair Ali Ayçil de Bülent Parlak'la 23 yıllık bir dostluklarının olduğuna işaret ederek, "Bir ateş böceği gibi yaşadı. İktidar ilişkilerine uzak durdu. Bundan dolayı gençlikte birbirimize verdiğimiz sözleri de tutmuş oldu. Onun örgütlü kötülüklere karşı mesafeli duruşu, gençlerle kurduğu samimi diyaloglar, küçük bir Bülent Parlak ordusu oluşturdu. Genç yaşta kaybettik." ifadelerini kullandı.

Ayçil, Parlak'ın ilk şiiri yayınlandığında "Bizden habersiz şiir mi yazıyorsun?" diye sorduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırladığım kadarıyla ilk şiiri Dergah dergisinin kapağında yayınlanmıştı. Ondan sonra bir müddet Dergah'ta şiir yazmaya devam etti. Sonra İzdiham dergisini kurdu ve gençler bu dergide soluklanacak bir yer buldu. Gençlerin aradığı şey hem özgür oldukları hem ruhlarının rahatça serpileceği yerlerdi. İzdiham onlara o imkanı sağlamıştı. Cümleten başımız sağ olsun. Ruhu şad olsun."

Yazar Adem Eyüp Yılmaz ise Parlak'ın "Hepimiz ölecek yaştayız" mottosuyla İzdiham dergisini çıkardığını hatırlatarak, "Bülent o kadar güzel öldü ki bize tebessümüyle mesajı verdi. Başından beri şiiri gibi yaşadı. Şiir gibi öldü. Arkasından üzülmeyelim, dua edelim, metin olalım. O da bunu isterdi, böyle davranırdı. Başımız sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Peygamberimize komşu eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra edebiyat dünyasından Münir Üstün, Mevlana İdris, İsmail Kılıçarslan, Zeki Bulduk, Sadettin Acar, Tarık Tufan, Furkan Çalışkan, Ünsal Ünlü, Mustafa Toprak, Ali Barskanmay, Yusuf Armağan, Abdulhamit Güler, Said Ercan, Hakan Göksel ve Cihat Duman'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

#bülent parlak #cenaze töreni
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