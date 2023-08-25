Sahte 'Suriyeli patron' profesyonel tiyatrocu çıktı
"Suriyeliyim, Türklere iş vermiyorum" şeklinde ifadelerin kullanıldığı video görüntüsüyle sosyal medyada infiale neden olan şahsın profesyonel tiyatrocu olduğu ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir esnafa ait olduğu iddia edilen videonun, sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine harekete geçti. Merkezden yapılan açıklamada, videodaki kişinin Türk vatandaşı olduğu vurgulandı.
Sosyal medyada yayılan videodaki şahıs, "Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki ben yabancı çalıştırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Görüyorsunuz değil mi?— Gökhan Kahraman (@GkhnKhrmann) August 24, 2023
Sosyal medyada Suriyeli diye servis edilen,
“Türkler geliyor benden iş istiyor. Ben yabancı çalıştırmak istemiyorum.” diyen ve
Suriyeli gibi paylaşım yapan şahsın, Ozan Arif Demirtaş adlı tiyatrocu olduğu ortaya çıktı.
Adam Suriyeli değil Türk çıkıyor. pic.twitter.com/IZ9BriKBcD
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada videodaki kişinin Suriye vatandaşı değil Türk vatandaşı olduğu belirtilerek, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum.'" iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
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