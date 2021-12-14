Sahte içkiden iki günde 9 kişi hayatını kaybetti
Sahte içki yine can aldı. Kahramanmaraş, Yalova, Sivas ve Antalya'da 9 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki kullanan 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Yalova'da 2 kişi yaşamını yitirdi
Yalova'da birlikte içki içen 2 arkadaş, evlerine gittikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.
Sahte içki içtikleri iddia edilen iki arkadaşın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
Sivas'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Sivas'ın Zara ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da bir kişi hayatını kaybetti
Antalya Manavgat ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaşan bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı. İçkiyi sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı, evinde 12 litre sahte içki bulundu.
Kepez ilçesinde de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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