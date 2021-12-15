Sahte içkiden 6 kişi daha öldü
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün bir kişinin sahte içki yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası bugün 6 kişinin daha aynı sebepten ötürü yaşamını yitirdiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da dün yaşanan sahte içki kaynaklı ölümlerden sonra harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda adrese baskın düzenleyerek, yüklü miktarda sahte içki ve imalat malzemesine el koydu.
Esenyurt'ta sahte içkiden bugün de 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Dün sahte içkiden yaşamını yitiren Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov'la birlikte Esenyurt'ta ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hastanelerde de sahte içki zehirlenmesinden dolayı tedavi görenler olduğu ve ölü sayısının artabileceği öğrenildi.
Bu arada, Avcılar'da da Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan İ.K sahte içkiden hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan tekel bayisi sahibi tutuklanmıştı.
Polis ekiplerinin, yıl başı öncesinde sahte içkiye yönelik baskın ve operasyonları devam ediyor.
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