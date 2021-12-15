Sahte içki yine can aldı

Mersin'in Mut İlçesinde sahte içki kullandığı iddia edilen 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kültür Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ali Eser'in evinde 2 gün önce sahte içki kullanan M.A. ve M.S, kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesine başvurdu. M.A. ve M.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin'e sevk edildi.

M.A. ve M.S'nin hastaneye başvurmasının ardından Eser'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polis yardımıyla girilen evde Eser'in cansın bedeni bulundu.

Eser'in cesedi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.