Sahte içki operasyonunda 4 tutuklama
Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Gündem 03.12.2021, 15:46
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İl merkezi ve Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şişelere doldurulmuş sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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