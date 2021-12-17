Sahte içki İstanbul'da 22 can aldı

İstanbul Valiliği, kentte sahte alkolden toplam 22 kişinin öldüğünü belirtirken 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, jandarma ve polis ekiplerince sahte alkol zehirlenmeleriyle ilgili yapılan tespitler sonucu, 46 kişinin hastanelere başvurduğunu belirtti.

Sahte alkolden toplam 11'i yabancı 22 kişinin öldüğü, 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü kaydedildi.

Yapılan son kontrol ve denetim faaliyetlerinde yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli hakkında "Adli Kontrol Hükümleri" uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada 16 Kasım-16 Aralık arasında yapılan operaslar hakkında da bilgi verildi.

56 operasyonda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14'ü tutuklandığı, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi.

Operasyonlarda, 32 bin 978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi ele geçirildiği vurgulandı.

Denetimlerin devam ettiği açıklanırken "Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve "174" Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır" uyarısında bulunuldu.

NTV