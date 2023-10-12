Sahneye Filistin bayrağıyla çıktı

Pink Floyd'un efsane solisti Roger Waters, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama tepki olarak konserinde Filistin bayrağı açtı ve Hamas'ın Aksa Tufanı'na destek verdi.

İsrail, dünyanın gözleri önünde 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'yi harebeye çevirdi. Dünyanın birçok yerinde buna rağmen İsrail'e destek veriliyor. Filistin'e ise nadiren de olsa sembolik isimlerden anlamlı destekler geliyor. Onlardan biri de Pink Floyd'un efsane üyelerinden Roger oldu.

Geçmişte birçok kez Filistinlilere destek veren ve İsrail'in katliamlarına her şekilde tepki gösteren efsane sanatçı Roger Waters, konserinde yaptığı alkışlanacak hareketle tüm dünyada ses getirdi.

Waters, konserinde Filistin bayrağı açarak, Hamas'ın İsrail'in zulmüne direniş olarak başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna destek verdi.

DAHA ÖNCEDE İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Waters, daha önce de İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki göstermiş ve x hesabından, "İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulunmuştu.