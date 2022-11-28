Şahin Alpay "pişmanım" dedi, Mümtazer Türköne "pişman değilim" dedi

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen cezanın bozulması sonrası yeniden görülen davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Ali Bulaç: Darbelere karşıyım

Sanık Ali Bulaç savunmasında defalarca yargılandığını ifade ederek, "Darbe öncesinde darbeye karşı yazılar yazdım. Darbeye yardım eden biri darbeye karşı durmaz ve yazılar yazmaz. Benim bu örgüte yardım etmem ve sempati duymam hayatın olağan akışına aykırıdır. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

Şahin Alpay: Yazdığım için pişmanım

Sanık Şahin Alpay ise savunmasında, "15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum. Bu nedenle de Zaman Gazetesi'nde yazarlık yaptığım için de pişmanım. Örgüt üyeliği suçundan bana karşı yöneltilen suçlar için elle tutulur delil yoktur. Hakkımda beraat kararı vermenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Pişmanlıktan faydalanmadığım için 2.5 yıl...

Tutuksuz sanık Mümtazer Türköne bu davanın 6 yıldır sürdüğünü söyleyerek, "Her şey konuşuldu söylendi. Sanırım söylenmeyen bir şey kalmadı. Benim 4 yıl 2 ay hapis yatmama sebep olan suçlar sadece gazete makaleleri. Delil olarak gazetelerde atılan başlıklar gösteriliyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Diğer arkadaşlardan farklı olarak 2.5 yıl daha hapis yattım. Bunun nedeni ise pişmanlık belirtisi göstermemem olarak belirtildi. Buna da açıklık getireyim pişmanlık duyacağım herhangi bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mümtazer Türköne'ye 1 yıl fazla ceza verildi

Sanık Ahmet Turan Alkan ise "Bu davalar nedeniyle sosyal hayatımda sıkıntılar çektim. Beraat kararını vermenizi bekliyorum" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan'a "Örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet, Mümtazer Türköne'ye de aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, firari sanık Mehmet Özdemir'in dosyasının ayrılmasına ve yakalama emrinin devamına karar verdi.

Kaynak: İnternet Haber